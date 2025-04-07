لائحة جديدة لشئون لاعبى كرة القدم | تفاصيل

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن لائحة جديدة لشئون لاعبى كرة القدم معتمدة من الفيفا يبدأ تطبيقها.



وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع فيسبوك:"لائحة جديدة لشئون لاعبى كرة القدم ..معتمدة من الفيفا ..يبدأ تطبيقها اول يونيو" .



عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025 برئاسة المهندس هاني أبو ريدة. وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الملفات المهمة واتخذ المجلس عدة قرارات تتعلق بالبطولات المحلية والدولية، المنتخبات الوطنية، شؤون اللاعبين، التراخيص، وتطوير كرة القدم المصرية.

واطلع مجلس الإدارة على خطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بشأن إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة إلى مصر، والموافقة الرسمية من الحكومة المصرية على استضافة البطولة خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو 2025. ونتيجة لضيق الوقت، قرر المجلس ما يلي:

تكليف المدير التنفيذي وجميع إدارات الاتحاد بتنفيذ مهام تنظيم البطولة مع إشراف ومتابعة من أعضاء مجلس الإدارة.

تعيين المهندس أحمد مجاهد منسقًا عامًا للبطولة بين الكاف والاتحاد المصري.

تشكيل لجنة اتصال حكومي من مستشاري وزارة الشباب والرياضة.

اعتماد الموازنة التقديرية للبطولة مع إخطار وزارة الشباب والرياضة بها رسميًا.

المنتخبات الوطنية

وافق المجلس على برنامج المنتخب الوطني الأول ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل، كما تم تكليف الدكتور علاء عبد العزيز، مدير إدارة المنتخبات، برئاسة بعثة منتخب الصالات للكرة النسائية للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للصالات بالمغرب.

شؤون اللاعبين

اعتمد المجلس لائحة شؤون اللاعبين الجديدة المقدمة من لجنة تطوير اللوائح، والتي تتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025 بعد إرسالها إلى الفيفا للاعتماد.

فترات القيد للموسم 2025/2026

حدد المجلس فترات القيد للموسم المقبل على النحو التالي:

الفترة الأولى: من 2 يونيو حتى 7 أغسطس.

القائمة الأولى: من 2 يونيو حتى 20 يونيو.

قوائم الإضافة: تغلق في منتصف ليل 7 أغسطس.

الفترة الثانية: من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026.

تراخيص الأندية

وافق المجلس على بدء إجراءات حصول الأندية على التراخيص وفق المعايير المعتمدة، مع تحديد الجدول الزمني كما يلي:

تقديم الملفات: من 15 مايو حتى 10 يونيو.

صدور قرارات لجنة التراخيص: 19 يونيو.

فترة الطعون: من 20 حتى 25 يونيو.

البت في الاستئناف المقدم من الأندية: 26 يونيو.

إعلان القرار النهائي: 29 يونيو.