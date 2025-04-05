محمد عادل يكشف تفاصيل تأسيس اتحاد كرة القدم للساق الواحدة في مصر

قال محمد عادل، رئيس الاتحاد المصري لـ كرة القدم للساق الواحدة، إن اللاعبين بدأوا ممارسة الرياضة في 2017 وكانوا في البداية هواة، حيث لم يشاركوا في أي بطولات، وكانوا يتدربون بشكل فردي.

وأضاف أن الوضع تغير في 2021 عندما توجهوا إلى تانزانيا للمشاركة في أولى منافساتهم الدولية.

تأسيس لجنة رسمية من اللجنة الأولمبية

أوضح عادل، خلال مداخلة في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أنه بعد العودة من تانزانيا، قررت اللجنة الأولمبية إنشاء لجنة رسمية للإشراف على كرة القدم للساق الواحدة في مصر.

وقد تم تعيينه رئيسًا لهذه اللجنة، إلى جانب خالد عبد الحفيظ وسارة سمير.

مشاركة في بطولة "الأفرو-أفريقية" وتحقيق المركز الثالث

وأشار محمد عادل إلى أن اللجنة نظمت لأول مرة المشاركة في بطولة "الأفرو-أفريقية" لكرة القدم للساق الواحدة، حيث تمكن الفريق المصري من الحصول على المركز الثالث في البطولة، وهو إنجاز مهم على المستوى القاري.

وزير الرياضة يوجه بإنشاء اتحاد مستقل لكرة القدم للساق الواحدة

وأضاف عادل أن بعد عودة الفريق من البطولة، وجه معالي وزير الشباب والرياضة بضرورة تأسيس اتحاد مستقل لكرة القدم للساق الواحدة في مصر، من أجل تطوير اللعبة وتوفير الدعم اللازم لها.