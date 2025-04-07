محافظ كفرالشيخ: "حياة كريمة" مشروع القرن في تطوير الريف المصري

أكد محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، أن مشروع "حياة كريمة" في المحافظة يعد مشروع القرن من أجل تطوير الريف المصري وتوصيل المرافق والخدمات الأساسية من مشروعات الرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت لتحسين جودة الحياة للأهالي، منوها إلى أن المحافظة حققت نقلة نوعية في كل القطاعات.



وقال عبد المعطي - في تصريح للإعلاميين اليوم /الاثنين/- "نحن مسؤولون عن كل مواطن في المحافظة ونلتقي بهم للتعرف على مشاكلهم" مضيفا أنه تم إيجاد حلول عاجلة لبعض المشكلات وهناك مشكلات أخرى يتم بحثها لإيجاد الحلول العاجلة لها ومتابعة تنفيذ تلك الحلول، محذرا من أنه لا مكان لفاسد أو مقصر أو متقاعس أو مهمل في عمله ولن نقبل بتعطيل مصالح المواطنين.



وأكد ضرورة توعية المواطنين بحماية البيئة والحفاظ على صحتهم، مبينا أنه تم التعاقد مع 4 شركات نظافة مع والتفتيش والرقابة للوصول لمستوى مرضى من النظافة، كما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات والوزارات المعنية لإنشاء مدفن صحي ببلطيم على مساحة 82 فدانا لحماية البيئة وتم الموافقة علية وجارى عمل دراسات التنفيذ.



وأشار إلى أن كفر الشيخ من أول المحافظات في مبادرة سوق اليوم الواحد لتمتد لأكثر من يوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، كما أن المحافظة بصدد إطلاق مبادرة لتشغيل منافذ للأسماك في مدن المحافظة وطبقاً لاحتياجات المواطنين.



ولفت إلى أنه تم إنهاء أزمة الزحام والتكدس بشارع بورسعيد بمدينة كفرالشيخ ونقل الباعة الجائلين للسوق المطور بشرق مدينة كفرالشيخ، كما تم إنشاء سوق كفرالشيخ العمومي الملاصق للحيز العمراني بالمدينة على مساحة 6.5 فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة مع توصيل المرافق الكاملة للسوق الأسبوعي ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق ومواجهة على الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة.



وأوضح أنه تم رفع كفاءة وتوسعة طريق "لاندهور" الساحلي بطول 8 كم وعرض 7 أمتار وطريق "الخاشعة لاندهور" الدولي الساحلي بتكلفة 78 مليون جنيه، وتم إنشاء مطبات صوتية على طريق دسوق المزدوج للحد من الحوادث ، كما تم إنشاء قطاع ربط طريق دسوق كفرالشيخ الجديد بطريق كفرالشيخ القديم، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق إبشان أبوبدوى بمركز بيلا بطول 3 كم.



ونوه إلى أن محافظة كفر الشيخ جاهزة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وجارمتابعة العمل في مستشفيات الرياض والحامول ومطوبس المركزي وغيرها من الوحدات الصحية.



وحول العملية التعملية في المحافظة، قال المحافظ إنه تم توفير 2000 مقعد لمدارس المحافظة كمرحلة أولى ، وتم الوصول إلى 4 آلاف مقعد مع رفع كفاءة 4 آلاف مقعد قديم لنصل إلى 8 آلاف مقعد بمدارس المحافظة، كما تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد وإعادة إنشاء العديد من المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة معوقات مشروعات الصرف الصحي وإعادة استكمال المشروعات المتوقفة، مبينا أنه سيتم افتتاح عدد منها خلال الفترة القليلة القادمة فضلاً عن محطات مياه لشرب لتحقيق جودة المياه المنتجة وتغطية المناطق المحرومة .



وتابع أنه تم عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وحل مشكلات المصانع بالمناطق الصناعية مع توصيل الغاز وجار وضع حل مؤقت لمشكلة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمطوبس والتي استمرّت لسنوات طويلة، ووضع حل لمشكلة توفيق أوضاع الملكيات بدلاً من حق الانتفاع، وتم تقسيم وترفيق 160 فدانا بمنطقة مطوبس الصناعية وفك قيد الارتفاع إلى 36 متراً، كما تم فك قيد الارتفاع بمنطقة بلطيم الصناعية من 15 إلى 18 مترا.

