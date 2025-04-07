تصريحات جديدة من ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة.. ماذا قال؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عن استغرابه من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، قبل 20 عاما.

تهجير الفلسطينيين من غزة

وقال الرئيس الأمريكي "لا أعرف لماذا تخلت إسرائيل عن غزة في السابق"، مضيفا أن إعادة إعمار غزة يستغرق أعواما ويجب أن نعطي الناس خيار الخروج وهناك بعض الدول تؤيد هذه الرؤية.

وأوضح ترامب أن السيطرة على قطاع غزة وامتلاكه سيكون أمرا جيدا، وسنسمي غزة منطقة الحرية بعد نقل السكان منها.

المفاوضات مع إيران

وأعلن الرئيس ترامب، أن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ستجري يوم السبت، مؤكدا أن المحادثات مع إيران ستكون مباشرة و"على أعلى مستوى تقريبا".

ترامب ونتنياهو

ياتي ذلك في أعقاب انتهاء لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، في البيت الأبيض، حيث جرى خلالها بحث تطورات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من الملفات على رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتطورات بشأن البرنامج النووي الإيراني والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بعد رسالة الرئيس الأمريكي إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان من المفترض انعقاد المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو، في أعقاب المكالمة التي جرت بين الأطراف الأربعة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه بدلا من عقد مؤتمر صحفي بين ترامب ونتنياهو في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض، فإن الجانبين سيجيبان على الأسئلة خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي في الساعة التاسعة مساء.