شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 حالة من الاستقرار، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر 358.00 ريال.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

بالنسبة للذهب عيار 22، فقد بلغ سعره 328.25 ريال، أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في ، فقد سجل 313.25 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

عيار الذهب سعر الذهب عيار 24 358.00 ريال عيار 22 328.25 ريال عيار 21 313.25 ريال عيار 18 268.50 ريال عيار 14 208.75 ريال عيار 12 179.00 ريال الاونصة 11135.00 ريال الجنيه الذهب 2506.00 ريال الأونصة بالدولار 2971.18 دولار

أسعار الذهب عيار 18

سجل الذهب عيار 18 سعر 268.50 ريال، في حين بلغ الذهب عيار 14 مستوى 208.75 ريال، بينما جاء سعر الذهب عيار 12 عند 179.00 ريال.

الأونصة والجنيه الذهب

وصل سعر الأونصة الذهبية إلى 11135.00 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2506.00 ريال.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الاثنين بدعم كبير من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، وذلك على الرغم من الأداء الضعيف للذهب العالمي ليعود تركيز التسعير في الذهب حاليا على سعر صرف الدولار بأكثر من حركة الذهب العالمي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات يوم الاثنين عند المستوى 4395 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 4410 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.



من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب خلال الأحد بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند 4390 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4380 جنيه للجرام.

حافظ سعر الذهب المحلي على مستوياته خلال الفترة الأخيرة ولم ينخفض بشكل حاد وذلك بسبب التغيرات في سعر الصرف في مصر، فمع بداية هذا الأسبوع ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليتخطى حاجز 51 جنيه لكل دولار ويسجل أدنى مستوى على الاطلاق الأمر الذي ساعد على ارتفاع سعر الذهب المحلي بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.

السبب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار هو التغيرات في السوق العالمي بعد قرارات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث تسببت في خسائر كبيرة في الأسواق المالية العالمي مما دفع المستثمرين حول العالم إلى سحب استثماراتهم في أدوات الدين المحلية من أجل تغطية الخسائر في الأسواق العالمية وبالتالي تزايد الطلب على الدولار لتسييل هذه الاستثمارات ليرتفع مقابل الدولار.

عالمياً شهد سعر الأونصة تراجع مع بداية تداولات الأسبوع وسط تذبذب كبير بحوالي 35 دولاراً صعوداً وهبوطا خلال جلسة اليوم لتتداول الأونصة عند 3026 دولار وقت كتابة التحليل الفني لجولد بيليون.

تمكن الذهب العالمي من تقليص خسائره في ظل استمرار ضعف مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن مع استمرار عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية.

واستطاع سعر الذهب المحلي الارتفاع خلال تداولات اليوم بالرغم من التراجع في سعر الذهب العالمي، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقبل الجنيه المصري في البنوك، وهو الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي.

تراجع الذهب العالمي بداية تداولات اليوم ليصل إلى خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل عند منطقة 2970 – 3000 دولار للأونصة ليرتد صعوداً من هذه المنطقة ويتداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة، بعد أن وصل مؤشر الزخم إلى منطقة حيادية على المستوى اليومي.

عاد سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى التداول حول المستوى 4400 جنيه للجرام من جديد بعد أن مر فترة من التصحيح السلبي بقيادة الانخفاض في سعر الذهب العالمي، والآن يعود إلى الارتفاع التدريجي في محاولة إلى تثبيت أقدامه فوق المستوى 4400 جنيه للجرام.