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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| رفع درجة الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس.. واستقرار أسعار السلع الغذائية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يرفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس

قرر محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد من عدم استقرار الأحوال الجوية، التي تشمل هبوب رياح نشطة وارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، موجّها بتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والمراكز، للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ، وتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد موجة من الطقس الغير مستقر، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، مع هبوب العواصف الترابية على مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث تم تفعيل الأكمنة الثابتة والمتحركة وخاصة على الطرق السريعة لاسداء النصح والإرشاد للسائقين خلال قيادتهم فى مثل هذه الأجواء.

في سياق آخر، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد الدكتور سامى فضل دياب عن دعم طلاب قرى الأربعين بقوافل تعليمية من إدارة باريس التعليمية للمشاركة بالبرنامج العلاجي الذي يهدف لتنمية مهارات القراءة والكتابة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

 بالإضافة إلى تنفيذ برنامج القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والمنفذة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة بحضور ايمن حنفى مدير إدارة الداخلة التعليمية، بجانب إنطلاق قافلة تعليمية لدعم طلاب الصحوة بغرب الموهوب.

وأشار دياب - في بيان - إلى إقبال طلاب المحافظة للإستفادة من القوافل والبرامج العلاجية، مؤكدا دعمه الكامل لتلك القوافل مع توفير سبل الدعم الفني لنجاحها.

وأكد أن الهدف الرئيسي لتلك القوافل هو مصلحة الطالب من خلال ترسيخ المعلومات لديه على أيدي نخبة من المعلمين ذوي الخبرة في جميع المواد الدراسية ، فضلا عن تخفيف العبء المادى عن كاهل أولياء الأمور والإجابة على استفسارات الطلاب لتحقيق أفضل النتائج بجميع المواد الدراسية.

في سياق آخر، أعلنت مدير فرع ثقافة الوادي الجديد ابتسام عبدالمريد، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الـ 37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وإشراف محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث تستمر الفعاليات حتى 13 أبريل الجارى، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع.

وقالت مدير فرع ثقافة الوادي الجديد - في بيان - إن الأسبوع الثقافي يشمل تنفيذ ورش فنية وثقافية متنوعة، وورشة للكتابة المسرحية، وورشة لكتابة وإلقاء الشعر وتشمل الفعاليات ورشة "الرسم بالموسيقى"، إلى جانب تنفيذ سلسلة من ورش الحرف اليدوية والتراثية، تشمل ورشة إعادة تدوير خامات البيئة وورشة الأركت الخشبي لحسني إبراهيم، وورشة الشنط بالشبك، وورشة الشنط بالخرز، وورشة الخيامية، بجانب تنفيذ مجموعة من ورش الأداء، منها ورشة المسرح، وورشة الموسيقى والغناء ورشة الأراجوز وورشة تحريك العرائس.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، تزامنًا مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع.

وجاءت أسعار الحبوب والبقوليات على النحو التالي
الأرز البلدي: بين 22 و25 جنيهًا للكيلو

السكر الحر: حوالي 21 إلى 22 جنيهًا

المكرونة: من 10 إلى 12 جنيهًا للعبوة (400 جرام)

العدس: بين 35 و40 جنيهًا

الفول البلدي: من 28 إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام


وشهدت الزيوت والسمن  ثباتًا نسبيًا في الأسعار وجاءت كالتالي:

زيت الطعام بأنواعه تراوح بين 71 و74 جنيهًا للتر

سمن عبوة 1 كجم بسعر 69 جنيهًا، و2 كجم بسعر 130 جنيهًا

سمن عبوة 2 كجم بـ120 جنيهًا


وفي قطاع الألبان والجبن

الجبن الأبيض يتراوح بين 65 و80 جنيهًا للكيلو

عبوات الجبن نصف كيلوجرام من الأنواع المعروفة تتراوح بين 38 و42 جنيهًا


سجلت أسعار اللحوم والدواجن استقرارًا ملحوظًا

اللحم البلدي: من 270 إلى 300 جنيه للكيلوجرام

الدواجن البيضاء: من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام

كرتونة البيض الأحمر: بين 150 و155 جنيهًا


الخضراوات والفواكه

البطاطس: من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلوجرام

الطماطم: من 4 إلى 6 جنيهات

البرتقال: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام
ويعكس هذا الاستقرار وفرة المعروض في الأسواق، مدعومًا بالإنتاج المحلي للعديد من السلع، إلى جانب جهود متابعة الأسواق وضبط الأسعار، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.


أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين 7 أبريل، حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، بالتزامن مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الغذائية

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي

الطماطم: بين 5 و7جنيهات للكيلو

البطاطس: من 6 إلى 9 جنيهات

الكوسة والخيار: تراوحت بين 9 و12 جنيهًا

البصل الأحمر: نحو 10 جنيهات للكيلو


أما أسعار الفاكهة فجاءت مستقرة نسبيًا

البرتقال: من 20 إلى 25 جنيهًا

الموز: بين 30 و35 جنيهًا

التفاح: من 42 إلى 45 جنيهًا للكيلو، وهو ما يُعد مرتفعًا مقارنة بباقي الأصناف.


وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية البارزة في صعيد مصر، حيث تتميز بتنوع محاصيلها واعتمادها على نظم الري الحديثة، ما يسهم في توفير الخضروات والفاكهة بشكل مستمر على مدار العام، ويقلل من تكاليف النقل مقارنة بالمحافظات الأخرى.

الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد استقرارًا فعاليات

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