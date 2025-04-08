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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| زيزو أهلاوي.. ورفض العرض الروسي لمروان عطية

زيزو
زيزو
رباب الهواري

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تواصل تدعيم صفوف الفريق بشكل قوى من أجل بطولة كأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق خلال شهر يونيو المقبل، بمشاركة 32 ناديا فى نسختها الجديدة.

وقالت المصادر إن إدارة النادي استقرت بالتشاور مع الجهاز الفنى على التعاقد مع 4 صفقات سوبر فى الفترة المقبلة من أجل تدعيم الصفوف فى كل المراكز.

وأوضحت أن أحمد سيد زيزو واحد من الصفقات الأربعة التى تم الاستقرار عليها.

وأضافت أن إدارة النادي أنهت الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل، خاصة أن عقده ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى تلك الفترة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي التزمت بالفترة القانونية التى يحق لأى لاعب فيها التفاوض مع أى نادٍ آخر، حيث تنص اللائحة على أنه من حق أى لاعب التوقيع أو التفاوض مع أى نادٍ آخر قبل نهاية عقده مع ناديه الأساسى بـ6 أشهر. 

وكشفت المصادر أن زيزو كان متاحا لجميع الأندية للحصول على خدماته سواء داخل مصر أو خارجها.

كما كشفت المصادر أن الأهلي تبقى له فقط الإعلان الرسمى عن الصفقة وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد أن الأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا فى نهاية الموسم، خاصة بعد الاتفاق النهائى مع اللاعب.

عبد المنعم يقترب على سبيل الإعارة 

وحول مفاوضات الأهلي مع نيس الفرنسى للحصول على خدمات محمد عبد المنعم، أشارت المصادر إلى أن النادي اقترب من الحصول على خدمات عبد المنعم على سبيل الإعارة لمدة عام، فى ظل رغبة اللاعب فى الاستمرار فى رحلة الاحتراف.

فيما كشفت المصادر أنه حاليا لم يجر الأهلي أى مفاوضات مع مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسى، للحصول على خدماته للمشاركة مع الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية، وأن الأمر كان مطروحا للمنافشة بقوة فى الانتقالات الشتوية الماضية.

رفض العرض الروسى لمروان عطية

فيما رفضت إدارة النادي الأهلي مشاركة العرض الروسى الذى تلقاه اللاعب مروان عطية فى ظل رغبة النادي واللاعب الاستمرار فى صفوف القلعة الحمراء للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

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