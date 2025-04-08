أخبار السيارات| أرخص سيارة من رينو الفرنسية "أوتوماتيك".. سيارة كاملة التجهيزات 2025 بأقل سعر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

سيارة كاملة التجهيزات 2025 بأقل سعر.. كسر زيرو

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من طرازات "كسر الزيرو"، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي وبلد المنشأ، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية.

فيات X500 موديل 2020 هاي لاين بأقل سعر

تعتبر السيارة فيات X500 من اشهر السيارات الرياضية التي قدمتها العلامة الإيطالية في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة إلى طرازات الكروس أوفر، مع تصميم عصري وباقة من التجهيزات تتضمن وسائل التحكم والرفاهية.

ارخص سيارة من رينو الفرنسية "أوتوماتيك" 2017 .. سوق المستعمل

تعتبر السيارة رينو لوجان من أبرز السيارات التي انطلقت في السوق المصري، من الجيل الأول حتى الجيل الجديد من تلك النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان العائلية ذات الـ 5 مقاعد.

إم جي ZS كسر زيرو LUXURY بهذا السعر .. أرخص سيارة رياضية

استطاعت إم جي الصينية أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق العالمي والمحلي، لما تقدمه من سيارات متنوعة، ومن ابرز هذه السيارة هي إم جي ZS، والتي تعد من أرخص السيارات الرياضية التي طرحت من قبل العلامة الصينية.