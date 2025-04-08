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موعد مباراة الأهلى والهلال اليوم بدوري الأبطال والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلى والهلال اليوم بدوري الأبطال والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق الأهلي المصري، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام الهلال السوداني، وذلك ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد المباراة 

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد، أحرزه محمد هاني في الدقيقة 11، ليحافظ الفريقان على حظوظهما في التأهل لنصف النهائي، ما يجعل مواجهة اليوم حاسمة ومثيرة. 

ويترقب عشاق القارة السمراء هذا اللقاء المرتقب، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، والتي انتهى ذهابها بفوز صن داونز بهدف نظيف.

مواجهات ربع النهائى 

تشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا مواجهات نارية في ربع النهائي، حيث يلتقي أيضاً مولودية الجزائر مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وبيراميدز المصري مع الجيش الملكي المغربي.

من حيث القيمة السوقية، يتفوق النادي الأهلي بفارق كبير على الهلال السوداني، إذ تبلغ قيمة لاعبي الأهلي نحو 33.90 مليون يورو، مقابل 1.58 مليون يورو للهلال، أي بفارق يزيد عن 32 مليون يورو، ما يعكس الفارق في الإمكانيات والخبرات بين الفريقين.


القنوات الناقلة 

وتُذاع المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر متابعة فريقهم وهو يسعى لخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، ومواصلة مشوار البحث عن اللقب الأفريقي الغالي


 

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