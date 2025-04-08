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غارات أمريكية مكثفة تهز صنعاء وتستهدف معسكرات حوثية في بني حشيش وسنحان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات أمريكية مكثفة تهز صنعاء وتستهدف معسكرات حوثية في بني حشيش وسنحان

غارات أمريكية مكثفة
غارات أمريكية مكثفة
الخارجي

في تطور ميداني لافت، أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن الطائرات الأمريكية شنّت سلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة صنعاء، وتحديدًا في منطقتي بني حشيش وسنحان. 

وبحسب المصادر، فقد استهدفت الغارات معسكر الجميمة الواقع في مديرية بني حشيش، حيث تم تنفيذ ثلاث غارات مباشرة عليه، أعقبتها خمس غارات أخرى على مواقع قريبة من ذات المعسكر، ما أدى إلى وقوع انفجارات شديدة ومتتالية هزّت المنطقة.

وشهدت منطقة سنحان، الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء، انفجارات عنيفة يُعتقد أنها ناتجة عن استهداف مستودعات أسلحة أو منصات إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين، وفقًا لتقديرات أولية. 

ولم تُعلن وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا عن طبيعة العملية أو تفاصيل الأهداف حتى الآن، غير أن مصادر مطّلعة ترجّح أن الغارات تأتي في إطار الرد الأمريكي المتواصل على التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتعد هذه الغارات جزءًا من تصعيد متواصل تقوده واشنطن ضد الحوثيين منذ تصاعد الهجمات على السفن التجارية، والتي قالت الولايات المتحدة إنها تعرض الأمن البحري الإقليمي والدولي للخطر. 

ويُتوقع أن تثير هذه التطورات ردود فعل من قبل الجماعة الحوثية، التي عادةً ما ترد عبر استهداف قواعد أمريكية أو مصالح إقليمية في المنطقة.

وفي غياب تأكيدات رسمية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية، يظل الترقب سيد الموقف، لا سيما أن هذه الضربات تأتي في توقيت حساس يشهد توترًا متزايدًا في الملف اليمني، وتبادل رسائل نارية بين الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع.

الغارات الجوية الطائرات الأمريكية الحوثي معسكر الجميمة بني حشيش انفجارات شديدة العاصمة صنعاء

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