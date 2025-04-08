دونجا: أتوقع وصول الأهلي وبيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

توقع تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق وصول المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

أضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور:" مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مقلقة للأهلي لكن المارد الأحمر قادر على الفوز".

تابع دونجا:" كولر المدير الفني للفريق الأهلي السبب في معاناة الفريق في مباراة الذهاب رغم الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف".

وواصل:" أنا ضد اعتماد كولر على وسام وجرليشار في بداية المباريات ويعجبنى مستوى مروان عطية الثابت مع الأهلي في المباريات".

وأكمل دونجا حديثه قائلاً:" أتوقع وصول الأهلي وبيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي".

واختتم:" نتيجة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي ستسهل من لقاء الإياب واسكواد الفريق السماوي الحالي قادر على الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".