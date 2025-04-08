اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

اشتعل الصراع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعد تصاعد الأحداث حول أحمد مصطفى «زيزو»، نجم فريق الزمالك، أزمة مباراة القمة الأخيرة التي شهدت رفض الأهلي خوض المباراة بسبب عدم الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، كانت الشرارة التي أشعلت التنافس بين الناديين.

نقدم لكم تحليلاً شاملاً لتفاصيل هذا الصراع المثير، وما وراء رغبة الأهلي في ضم «زيزو»، وعن ردود مسئولين القلعة الحمراء والقلعة البيضاء بشأن زيزو.

شاهد الفيديو جراف التالي لتكتشف كيف ستسير الأمور بين الغريمين التقليديين في الساعات القادمة، وهل سينجح الأهلي في جذب «زيزو» إلى صفوفه؟ وما هو رد الزمالك؟ كل هذا وأكثر تجدونه في الفيديو.