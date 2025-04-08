خبير صحى: وفاة 900 ألف امرأة و5 ملايين طفل في 2024 بسبب مضاعفات الحمل والولادة

قال خبير الصحة العالمية ورئيس نقابة الأطباء الأجانب بإيطاليا، الدكتور فؤاد عودة، إن هناك بيانًا مهمًا لم ينشر بعد وسوف يتحدث عن تلك الإحصائيات للقاهرة الإخبارية قبل نشرها في المواقع الرسمية والطبية.

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك ما يزيد على 45 مليون إجهاض خطر على الأم والطفل عام 2024، لعدة أسباب وأهمها، أن من كل 10 أطفال يتوفي طفل واحد بعد ولادته قبل معاده أو قبل مرور الـ9 أشهر وهي نسبة عالية، كما أن 900 ألف امرأة توفت بعد الولادة بسبب الحمل في عام 2024.

وأكد أن تلك الإحصائيات العام الماضي الرابطة بين الطبية الأوروبية والشرق أوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، أى أن 5 ملايين طفل توفوا في أول خمس سنين بعد الولادة.

ويحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمي، الذي يقام هذا العام تحت شعار بداية صحية لمستقبل واعد، للتركيز على تعزيز صحة الأمهات والمواليد لضمان مستقبل صحي للأجيال القادمة.

وتركز الحكومات ووسائل الإعلام على أولوية إعطاء الأم والمولود لأهم أسس الصحة اللازمة، ومن هذا المنطلق تركز على أنه ليس هناك تفريق في أهميتهما، وهما الأم والطفل من الناحية الصحية والرعاية التي يجب أن تتوافر لهما بعد الولادة.