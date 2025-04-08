القاهرة تستضيف حفل قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد.. اليوم

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد ٢٠٠٦ ، اليوم الثلاثاء، بأحد القصور الأثرية بالقاهرة، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبا عالميا.

ومن المقرر أن يحضر مراسم القرعة ، كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة في مقدمتهم ، وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي ورئيس الاتحاد الافريقي منصور اريمو ، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي ، وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي ، ومندوبي وضيوف الدول المشاركة ..

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي افضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية ..

مجهود كبير بذلته المتحدة للرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز كالمعتاد لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات