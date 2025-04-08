قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو اتغفل.. تفاصيل ما دار بالبيت الأبيض خلف إسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني
القاهرة تستضيف حفل قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد.. اليوم
التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية
مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا
الحرارة تتجاوز الـ 36.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
أسعار الدواجن والبيض اليوم 8 أبريل 2025
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
العمل: 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث سيرك طنطا
الدفاع المدني في غزة: 19 شهيدا جراء غارات الاحتلال على القطاع فجر اليوم
الخارجية الصينية: الرسوم الجمركية الأمريكية نموذج للأحادية والتنمر الاقتصادي
إخماد حريق هائل في المحلة.. النيران التهمت أكشاك بمحيط مكتب الصحة
هل الصيام على جنابة في الست من شوال صحيح؟.. احذره بهذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القاهرة تستضيف حفل قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد.. اليوم

صالة حسن مصطفى
صالة حسن مصطفى
إسراء أشرف

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد ٢٠٠٦ ، اليوم الثلاثاء، بأحد القصور الأثرية بالقاهرة، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبا عالميا.

ومن المقرر أن يحضر مراسم القرعة ، كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة في مقدمتهم ، وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي و رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفي ورئيس الاتحاد الافريقي منصور اريمو  ، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي ، وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي ، ومندوبي وضيوف الدول المشاركة ..

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي افضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم  الأحداث العالمية  في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية ..

مجهود كبير بذلته المتحدة للرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز كالمعتاد لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات

قرعة بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد كرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

ترشيحاتنا

الرضاعة

الفرق بين الرضاعة الطبيعية والصناعية.. مميزات وعيوب

السكري

هبوط السكر المفاجئ.. أسبابه وطرق التعامل معه

ماء الورد

أول مرة تسمعي عنها.. طرق غير معروفة لاستخدام ماء الورد للبشرة والجسم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| دراسة تكشف نوعا من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن بأسرع وقت.. الفرق بين الرضاعة الطبيعية والصناعية من حيث المميزات والعيوب.. احترسي.. أسباب تؤدي لهبوط السكر

السكري
السكري
السكري

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد