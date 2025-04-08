بايرن ميونخ يستدرج إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتأهل بايرن ميونخ إلى هذا الدور بعد فوزه العريض على مواطنه باير ليفركوزن بنتيجة 5-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بينما تخطى إنتر ميلان نظيره فينورد الهولندي بنتيجة 4-1.

ويخوض بايرن المواجهة مدعومًا بتاريخه العريق، حيث بلغ ربع النهائي للمرة الـ23 في تاريخه، وهو رقم قياسي، كما يعد الفريق الوحيد الذي وصل إلى هذا الدور في كل نسخة من البطولة منذ موسم 2019-2020، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

ورغم الإنجازات، يدخل البافاري المباراة وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها الحارس مانويل نوير، والمدافعان دايو أوباميكانو وهيروكي إيتو، بالإضافة إلى الظهير ألفونسو ديفيز والنجم جمال موسيالا.

في المقابل، يسعى إنتر إلى الخروج بنتيجة إيجابية من معقل البايرن، قبل حسم بطاقة التأهل في مباراة الإياب التي تُقام على أرضه وبين جماهيره الأسبوع المقبل.