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كامل الوزير ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع عقد أرض مجمع "ألستوم" الصناعي على 40 فدانًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير ونظيره الفرنسي يشهدان توقيع عقد أرض مجمع "ألستوم" الصناعي على 40 فدانًا

خلال التوقيع
خلال التوقيع
ولاء عبد الكريم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية

توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة أرض مساحة 40 فدانا بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركه الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ )   وبعض مهمات البنية التحتية و حيث يستهدف المصنع الأول والذى سيقام على مساحة 13 فدانا إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ )  كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة  (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ) وحيث قام بالتوقيع المهندس / سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر.

وذلك على هامش الزيارة الهامة  للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين   وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، و الذي يمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا. والذي  لعب هذا التعاون دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية. 

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وافريقيا بالإضافة الى انه سيوفر الالاف من فرص العمل النمطية والغير نمطيه والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشرى وتحقيق قيمة مضافة لراس المال البشرى المصرى على مستوى العالم كما انه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر  و حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كامل الوزير حق الانتفاع الهيئة العامة للموانئ شركه الستوم الفرنسية

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