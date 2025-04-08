جيش كوريا الجنوبية: أطلقنا طلقات تحذيرية بعد انتهاك جنود شماليين خط ترسيم الحدود

أفادت "القاهرة الإخبارية" خلال نبأ عاجل عن "جيش كوريا الجنوبية" أنه أطلق طلقات بعد انتهاك جنود من كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود ودفعناهم للتراجع.

وكان قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه أطلق طلقات تحذيرية بعدما انتهك جنود من كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية قبل عودتهم.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية “أصدر جيشنا تحذيرات وأطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر نحو 10 جنود من كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية في الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي”.

وتابعت “جيشنا يراقب عن كثب نشاط جيش كوريا الشمالية ويتخذ التدابير اللازمة وفقا للإجراءات العملياتية”.

وأوضح جيش كوريا الجنوبية أمس الاثنين إن نحو 1500 كوري شمالي كانوا يعملون في منشآت الأسلاك الشائكة والأعمال الأرضية في المنطقة منزوعة السلاح، بينما كانت كوريا الشمالية تجري تدريبات عسكرية.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية بعد أن انتهت الحرب، التي اندلعت بينهما بين عامي 1950 و1953، بهدنة وليس معاهدة سلام.