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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين عام مستقبل وطن: احتشاد المصريين بالعريش رسالة رفض لمخطط تهجير الفلسطينيين

العريش
العريش
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن احتشاد المصريين في مدينة العريش يؤكد الموقف الشعبي المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة من أراضيهم، وذلك في ظل ممارسات غير إنسانية ومجازر وحشية يرتكبها قوات الاحتلال بحق الأبرياء من المدنيين، وهى المجازر التى لم ترتكب من قبل في تاريخ الإنسانية، مضيفًا أن الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين لم تؤثر في عزمهم بثبات وصمود وقدمت شعبا ضرب مثالًا بالتمسك بأرضه وحرصه على استعادة حقوقة المشروعة.

الممارسات الهمجية الإسرائيلية في قطاع غزة وصمة عار 

وأضاف «عبدالجواد»، أن الممارسات الهمجية الإسرائيلية في قطاع غزة وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها انعدام الإنسانية وغياب العدالة، وصورتها الواضحة أمام العالم أطفال ونساء فقدوا ذويهم وقتل منهم عشرات الآلاف وسط صمت دولي وتجاهل لكافة المواثيق والاتفاقيات الإنسانية وإجبارهم على النزوح أو الموت.

احتشاد المصريين في مدينة العريش

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن احتشاد المصريين اليوم في مدينة العريش، يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفض الجميع لمخطط التهجير القسري، وأيضًا تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومي المصري ودعم كافة قراراته بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب المصري يتصدر دائما طليعة الدفاع عن الأشقاء في غزة بدافع وواجب وطني وقومي لن تحيد عنه مصر قيادةً وشعبًا.

ووجه النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجميع مؤسسات الدولة المصرية، قائلًا: «تحية إجلال وتقدير لرئيس مصر الذي يقف في وجه الظلم والعدوان ولا يبالي أحدًا، سنظل فخورين بقيادتنا السياسية التي تمثل نقطة النور والقوة وسط الضعف والظلام العابث بالمنطقة».

ولفت «عبد الجواد»، إلى أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ولابد من العمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية، وليس عبر التهجير القسري، مؤكدًا أن الموقف الشعبي الكبير يعد تفويض للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مصالح الوطن.

أحمد عبدالجواد النائب أحمد عبدالجواد مستقبل وطن القضية الفلسطينية الأبرياء

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