استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-4-2025.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 320.50 ريال

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سجل 274.75 ريال

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 سجل 366.25 ريال

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 366.25 ريال سعر الذهب عيار 22 335.75 ريال سعر الذهب عيار 21 320.50 ريال سعر الذهب عيار 18 274.75 ريال سعر الذهب عيار 14 213.75 ريال سعر الذهب عيار 12 183.00 ريالا الاونصة 11391.50 ريال سعر الجنيه الذهب اليوم 2563.75 ريال الأونصة بالدولار 3037.76 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 2563.75 ريال