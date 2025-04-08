شاهد.. أودي S5 السيدان 2025 الجديدة

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي S5 موديل 2025، وتنتمي S5 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وهي عبارة عن سيارة رياضية ديناميكية، وتظهر حاليا في جيلها الثالث من طرازات S5، وتم تقديم الجيل الجديد كبديل لسيارة أودي A4 وS4 .

أودي S5 موديل 2025

- محرك أودي S5 موديل 2025

أودي S5 موديل 2025

تحصل سيارة أودي S5 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، بجانب نظام هجين معتدل يعمل ببطارية بقوة 48 فولت، وتنتج قوة 376 حصان، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علي تروس أوتوماتيك مكونة من سبع سرعات، وتعمل بنظام الدفع الرباعي، وتتسارع S5 من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلي 250 كم/ساعة.

- مواصفات أودي S5 موديل 2025 الخارجية

أودي S5 موديل 2025

وزودت سيارة أودي S5 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED ماتريكس مبتكرة التي تضمن رؤية استثنائية ومظهر مميز، وتم إعادة تصميم الشبك الأمامي ليصبح أقل ارتفاع لكنه أعرض مما يمنح السيارة مظهر رياضي وشرس، ويعزز التصميم الشبكي الجديد هوية جريئة للسيارة، وبها إضاءة فائقة النحافة محيطة بالشبك، وبها عجلات مقاس20 بوصة كل منها مصممة لتكمل خطوط السيارة الأنيقة.

أودي S5 موديل 2025

كما تم وضع اسم السيارة على العمود B، مما يضيف لمسة من الفخامة، وفي الخلف تبرز السيارة بصدادات منحوته تضفي عليها حضور رياضي، ويحتوي الصداد العريض على أربعة مخارج للعادم موزعة بشكل متماثل على الجانبين، وبها ناشر هواء مركزي، وجناح مدمج بشكل أنيق على غطاء صندوق الأمتعة مما يعزز الديناميكية الهوائية، وتمتد الأضواء الخلفية التي تتمتع بهوية مستقبلية على عرض السيارة وتحتوي على عروض تحذيرية مميزة، وتم تحسين الشكل الانسيابي من السقف إلى الخلف لزيادة سعة صندوق الأمتعة.

- مقصورة أودي S5 موديل 2025 الداخلية

أودي S5 موديل 2025

تمتلك سيارة أودي S5 موديل 2025 الكثير من التكنولوجيات الحديثة من ضمنها، عجلة قيادة جديدة لتحسين التحكم وراحة الاستخدام، وبها شاشة رقمية مقاس 11.9 بوصة لمعلومات القيادة قابلة للتخصيص، وبها شاشة MMI المركزية مقاس 14.9 بوصة على لوحة القيادة، ولها شاشة فريدة مقاس 10.9 بوصة مخصصة للراكب الأمامي، وبها شاشة عرض أمامية جديدة التي أصبحت أكبر بنسبة 58% من الجيل السابق وتعطي معلومات القيادة مباشرة على الزجاج الأمامي لتسهيل القيادة.

أودي S5 موديل 2025

ويوجد بـ سيارة أودي S5 موديل 2025 نظام الأوامر الصوتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليتعرف على أكثر من 800 أمر مما يجعل التفاعل أكثر سهولة، وتم نقل عناصر التحكم في الإضاءة والمرايات إلى منطقة مقابض الأبواب، وبها نظام صوتي فاخر يقدم صوت عالي الجودة في جميع أنحاء المقصورة.