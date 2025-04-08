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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيسيرو: سنواجه فريقا منظما ونثق في أنفسنا وجاهزون للمباراة

بيسيرو
بيسيرو
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها غداً في بطولة كأس الكونفدرالية ستكون صعبة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" سنواجه فريق منظم، ونثق في أنفسنا وجاهزون للمباراة، والفريق استعد بجدية من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي".

وتابع :" هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح".

وأضاف بيسيرو قائلاً:" عندما أجد بعض الأمور السلبية أحاول العمل على تحسينها باستمرار في التدريبات سواء في الجزء الدفاعي أو الهجومي، والزمالك قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية في المباراة السابقة وفي مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش، ولكن الفريق لم يكن على المستوى الهجومي المطلوب، ونقوم بتقييم أداء الفريق وشرح السلبيات للاعبين لتحسين الأداء والحفاظ على الشكل التنظيمي للفريق".

وواصل :" زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حالياًَ وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جداً وبما يقدمه مع الفريق".

وتابع المدير الفني قائلاً:" فريق ستيلينبوش يجيد التحولات الهجومية والضربات الثابتة، والمنافس فريق جيد ومنظم".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جوزيه بيسيرو الزمالك كاس الكونفدرالية الأفريقية

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