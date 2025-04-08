الرئيس السيسي وماكرون يزوران العريش واستقبال حاشد من المواطنين

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .

وكان في استقبالهما حشود كبيرة من المصريين الداعمين للقيادة السياسية والرافضين لتهجير الفلسطينيين .

و قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العريش، زياد قاسم، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشاد بالجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الدولة عملت منذ هذه الأزمة على استقبال الحالات الخاصة بالمصابين والجرحى داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر يناير الماضي وحتى السابع عشر من مارس استقبلت الدولة المصرية ما يزيد على 1672 مصابًا وجريحًا فلسطينيًا داخل المستشفيات المصرية.