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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شهود يبرئون الوزير.. مفاجآت جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

وزير التربية والتعليم و مدير إدارة الباجور
وزير التربية والتعليم و مدير إدارة الباجور
ياسمين بدوي

شهدت الساعات الأخيرة مفاجآت عديدة بشأن واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية في المنوفية ، حيث جاءت شهادات قيادات تعليمية تثبت براءة وزير التربية والتعليم من تعنيف مدير إدارة الباجور التعليمية وتسببه في وفاته.. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة .

الوزير مظلوم و مساعده هو السبب .. ماذا قال مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ؟

أعلن محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، عن مفاجئة جديدة بشان واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية 

وكتب مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا قال حكى فيه التالي :

أمس كان عندنا حدث جلل لا يتكرر كثيرا وفاة الزميل أسامة البسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة وزير التعليم لمدارس الإدارة مباشرة، وانشغلنا في إجراءات الدفن واليوم تم التواصل مع عائلة المرحوم للاطمئنان عليهم بحكم الزمالة، واليوم أرى أهمية توثيق شهادة حق

اتصل بي مكتب الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وطلب مني إعطاء رقم موبايل الدكتور المحمدي لـ مدير إدارة الباجور التعليمية وتوجيهه بالاتصال به، وبالفعل قام مدير إدارة الباجور التعليمية بالاتصال بـ الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ولكنه لم يرد عليه.

بعد ذلك اتصل بي  مدير إدارة الباجور التعليمية وأخطرني أنه توجه إلى مدرسة على خط سير زيارة الوزير أمس ، مؤكدا أنه التقى بالدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير  ودار حوار ملخصه “قيام د. المحمدي بتوجيه اللوم مدير إدارة الباجور التعليمية لدرجة أنه طلب منه مغادرة المكان والتوجه إلى الوزارة فورا”.

وأخطرني مدير إدارة الباجور التعليمية تليفونيا أنه لم يغادر المكان مباشرة وانتظر قليلا ، ثم فوجئ بالدكتور المحمدي مرة أخرى يوجه له اللوم وطلب منه مغادرة المكان والتوجه إلى الوزارة مباشرة وحالا .

 وأخيرا اختتم مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية شهادته قائلا :

هذا كان محتوى المكالمة بيني وبين الزميل العزيز مدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته ، ونفس الحوار تقريبا تم مع زميل آخر قام ا. اسامة بالاتصال به قبل وفاته وحكى له نفس الكلام … هذه شهادة حق احاسب على كل ما سردته من كلمات أمام الله وأمام زميلي يوم نجتمع جميعا أمام الله … رحم الله الزميل العزيز وأسكنه فسيح جناته

مدير المدرسة التي زارها وزير التعليم يكشف التفاصيل 

كما تحدث محمد بكر مدير مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، التي زارها وزير التربية والتعليم أمس ، قائلا : بالنسبة لوفاة الأستاذ أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية وارتباطه بوجود سيادة وزير التربية والتعليم، وحاسس إن جمهورية مصر العربية منتظره اني أقول إن سيادة الوزير عنف أو أهان السيد مدير الإدارة مما أدي إلي وفاته.

 

وأضاف محمد بكر: هذا الأمر لم يحدث أمامي، فلم أسمع أي حوار أصلا بين الوزير وبين مدير إدارة الباجور التعليمية.

واستكمل محمد بكر قائلا: كل ما رأيته هو أن مدير إدارة الباجور التعليمية كان يقف خلف الوزير أثناء الزيارة، ولم أسمع أي كلام أساسا بينهما، وأثناء دخولي المدرسة مصطحبا الوزير، لم أر مدير إدارة الباجور التعليمية داخل المدرسة نهائيا.

وقال: أشهد الله العظيم أنني لم أر أي مشادة كلامية أو أي حوار دار بين الوزير ومدير إدارة الباجور التعليمية  نهائيا، وأشهد الله أن الوزير تعامل معنا بكل أدب واحترام ومع جميع طلاب المدرسة، وفي نهاية الزيارة طلب مني كمدير للمدرسة أن أجمع جميع العاملين بالمدرسة لأخذ صورة تذكارية لما وجده من التزام في المدرسة من طلبة ومن مدرسين واثنى علينا جميعا.

متحدث التعليم ينعى الفقيد 

ونعى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي توفي أمس بعد زيارة وزير التعليم. 

حيث كتب شادي زلطة: رحم الله الأستاذ الفاضل أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية وأسكنه فسيح جناته.

وأضاف قائلا: كنا في زيارة مفاجئة على بعض مدارس الإدارة، ولمسنا على أرض الواقع، جهودا مضنية انعكست على تحقيق الانضباط والالتزام بالمدارس التي شهدتها الزيارة، وتطبيقا حرفيا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما كان محل ثناء من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وجعل حُسن إدارته في ميزان حسناته.

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