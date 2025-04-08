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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود عتمان يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بأوزبكستان

المستشار محمود إسماعيل عتمان
المستشار محمود إسماعيل عتمان
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

شارك المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لـ مجلس الشيوخ، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في أوزبكستان خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري.

وقد ألقى "عتمان" كلمة خلال الاجتماع بعنوان: "تلبية توقعات البرلمانيين الشباب"، أكد في مستهلها أن الشباب هم نبض الأوطان، وحاضرها المتجدد، والقوة الدافعة لمسيرة البناء والتقدم، وهم من يصنعون مستقبل الشعوب.

وشدد " عتمان " على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الشباب اهتمامًا بالغًا، ويسّر لهم كل السبل الممكنة إيمانًا من سيادته بأنهم عماد الدولة وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتطور. ومن هذا المنطلق، حرص المشرع الدستوري المصري على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تمثيلهم في البرلمان وضخ دماء جديدة في شرايين العمل العام.

تمثيل الشباب

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن المجلس يشهد تمثيلًا ملحوظًا للشباب، حيث يبلغ عددهم 30 عضوًا من أصل 300 عضو، مما يعكس حرص الدولة على تمكين هذه الفئة الحيوية.

وفي سياق تعزيز الدور العالمي للشباب، أوضح " عتمان"  أن مجلس الشيوخ المصري استضاف، على مدار ثلاث سنوات، 450 شابًا من القادة الدوليين المشاركين في برنامج منحة ناصر الدولية، وهم شباب ينتمون إلى دول متعددة وخلفيات ثقافية متنوعة، حيث قدّم لهم المجلس الدعم الكامل، من خلال لقاءات مباشرة جمعتهم بعدد من أعضاء المجلس، وخاصة من فئة الشباب.

وفي ختام كلمته، أكد "عتمان"  أن تمكين البرلمانيين الشباب ليس ترفًا، بل ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا، وصناعة قادة قادرين على مواجهة التحديات، مشددًا على أن الشباب هم أمل الأوطان وركيزة نهضتها.

المستشار محمود إسماعيل عتمان مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياة السياسية

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