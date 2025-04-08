الأزهر الشريف يدشن منصة جديدة باسم اللجنة العليا للمصالحات

أعلن الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدشين منصة إلكترونية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ناطقة باسم اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

وصرَّح الدكتور عباس شومان بأنَّ أحد أهم أهداف اللجنة العليا للمصالحات هو تحقيق التنمية الشاملة، واستقرار المجتمع وتنمية الإنسان واستقراره، والمحافظة عليه وعلى أمنه الذي بات ضرورة ملحة، وأن الأزهر الشريف لا يدخر جهدًا في سبيل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي لطالما هددت أمن واستقرار المجتمع لفترات طويلة وتحديدًا في صعيد مصر بسبب عادات لا يقبلها دين ولا يرتضيها عاقل، مشيرًا إلى ضرورة نشر ثقافة التسامح، وإعلاء قيم العفو والصفح.

وأكد أن هذا المنصة ستخصص لنشر الفاعليات المختلفة التي تقوم عليها اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والتعريف بالجهود المبذولة التي تقوم بها اللجنة للم الشمل والحرص على البناء والتعمير في الإنسان والبنيان.