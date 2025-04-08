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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تحت وطأة الرياح.. رمال مثارة وانخفاض الرؤية وتحذير بحري

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من رمال مثارة وانخفاض الرؤية الأفقية، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على مناطق من (القاهرة الكبرى وغرب الدلتا والصحراء الغربية وشمال الصعيد)، ومن المتوقع أن تمتد الرمال المثارة إلى باقي أجزاء الوجه البحري ومدن القناه وشمال سيناء خلال الفترة القليلة المقبلة.

تحذير لقائدي المركبات ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية

على قائدي المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية .

وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، اعتبارا من الساعة الثامنة  ليلا يوم الأربعاء 9 أبريل حتى الساعة الثامنة ليلا يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث تشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضا في درجات الحرارة.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 15
العاصمة الإدارية 29 14
6 أكتوبر 29 14
بنهــــا 28 15
دمنهور 26 16
وادي النطرون 28 14
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 25 16
الزقازيق 29 16
شبين الكوم 27 15
طنطا 26 15
دمياط 22 15
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 29 15
السويس 28 16
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 28 17
نخل 28 14
كاترين 22 10
الطور 30 18
طابا 22 14
شرم الشيخ 31 21
الإسكندرية 22 15
العلمين 22 13
مطروح 20 13
السلوم 19 12
سيوة 25 14
رأس غارب 29 20
الغردقة 32 20
سفاجا 33 20
مرسى علم 33 21
شلاتين 34 24
حلايب 32 25
أبو رماد 33 24
رأس حدربة 31 25
الفيوم 29 18
بني سويف 29 19
المنيا 31 14
أسيوط 32 15
سوهاج 34 15
قنا 40 20
الأقصر 40 21
أسوان 41 22
الوادي الجديد 36 22
أبوسمبل 41 22

الأرصاد هيئة الأرصاد رمال مثارة انخفاض الرؤية الأفقية صور الأقمار الصناعية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية

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