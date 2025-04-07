حالة الطقس .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أخبار الطقس في القاهرة غدا

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

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بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 17

العاصمة الإدارية 36 16

6 أكتوبر 36 16

بنهــــا 36 17

دمنهور 35 16

وادي النطرون 35 16

كفر الشيخ 34 16

المنصورة 35 16

الزقازيق 36 17

شبين الكوم 35 16

طنطا 35 16

دمياط 32 17

بورسعيد 34 18

الإسماعيلية 37 17

السويس 36 17

العريش 37 19

رفح 36 18

رأس سدر 35 16

نخل 36 14

كاترين 27 10

الطور 37 22

طابا 33 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 26 15

العلمين 23 14

مطروح 21 13

السلوم 23 13

سيوة 29 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 33 20

سفاجا 33 20

مرسى علم 34 21

شلاتين 34 24

حلايب 31 25

أبو رماد 33 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 37 18

بني سويف 38 19

المنيا 38 19

أسيوط 39 18

سوهاج 39 20

قنا 39 22

الأقصر 40 22

أسوان 40 23

الوادي الجديد 39 22

أبو سمبل 39 21

بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 28

المدينة المنورة 39 25

الرياض 37 23

المنامة 31 26

أبوظبي 34 24

الدوحة 38 25

الكويت 36 22

دمشق 27 15

بيروت 23 19

عمان 29 20

القدس 31 18

غزة 30 19

بغداد 34 20

مسقط 34 27

صنعاء 28 11

الخرطوم 42 28

طرابلس 18 11

تونس 20 10

الجزائر 20 10

الرباط 31 15

نواكشوط 32 19

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 10 06

إسطنبول 10 04

إسلام آباد 33 21

نيودلهي 40 26

جاكرتا 33 24

بكين 23 08

كوالالمبور 34 24

طوكيو 21 12

أثينا 13 07

روما 17 05

باريس 18 07

مدريد 24 08

برلين 13 02

لندن 17 05

مونتريال 00 07-

موسكو 01 04-

نيويورك 07 01-

واشنطن 09 00

أديس أبابا 26 12