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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماشى بيعاكس البنت.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة البساتين

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بتتبع نجلته ومعاكستها بمنطقة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبسؤاله أفاد بأن نجلته أخبرته بقيام أحد المارة بالتحدث معها وسؤالها عن إحدى السيدات، أثناء توجهها لشراء بعض المتطلبات، على إثر ذلك قام بنشر مقطع الفيديو لتحذير جيرانه من ذلك الشخص ، وأضاف بعدم تحريره محضر بالواقعة لعدم حدوث مكروه لنجلته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته أقر بأنه قام بتتبع الفتاة لمعاكستها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاجهزة الامنية جريمة البساتين اخبار الحوادث حادث البساتين

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