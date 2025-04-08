قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الهزيمة أمام الزمالك.. الأهلي يتوج ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد
تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس في 48 ساعة القادمة
مدبولي يحضر احتفالية هيئة الدواء بمناسبة اعتماد الصحة العالمية لها
أكبر طرح.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة في مشروع بيت الوطن
شهود يبرئون الوزير.. مفاجآت جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
مصر تُجدد قيادتها لملف الهجرة .. مؤتمر وزاري بالقاهرة يعيد رسم أولويات "عملية الخرطوم"
أول بيان رسمي من التعليم بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
الرئيس السيسي ونظيرة الفرنسي يزوران مصابي العدوان الإسرائيلي بغزة .. صور
مصر تحت وطأة الرياح.. رمال مثارة وانخفاض الرؤية وتحذير بحري
محافظ شمال سيناء: زيارة الرئيسين السيسي وماكرون للعريش تاريخية وذات مدلولات سياسية
كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
تحقق تنمية شاملة.. اتفاقيات مصرية فرنسية في الكهرباء والطاقة المتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول بيان رسمي من التعليم بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا بشأن واقعة وفاةمدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية .

وجاء نص البيان كالتالي :

يتقدم محمد عيد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أن الفقيد كان رمزا ومثالا للالتزام والانضباط وحسن الإدارة.

وحول ما أثير من ملابسات ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع الفقيد الراحل الأستاذ أسامة البسيوني خلال زيارة السيد الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية:

 تؤكد وزارة التربية والتعليم أن زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس إدارة الباجور شهدت إشادة الوزير نظرا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كافة المدارس التي قام بزيارتها ولم تشهد تعقيب الوزير بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها.

وفي هذا الإطار، توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اصطحب خلال زيارته لمدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة مدير المدرسة السيد محمد بكر فقط فضلا عن مرافقي السيد الوزير، حيث شهد انضباطا لحضور الطلاب وانتظاما للعملية التعليمية بمختلف الفصول الدراسية بالمدرسة وهو ما أشاد به الوزير، حيث وجه الشكر والتقدير لمدير المدرسة.

متحدث التعليم ينعى الفقيد 

ونعى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي توفي أمس بعد زيارة وزير التعليم. 

حيث كتب شادي زلطة: رحم الله الأستاذ الفاضل أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية وأسكنه فسيح جناته.

وأضاف قائلا: كنا في زيارة مفاجئة على بعض مدارس الإدارة، ولمسنا على أرض الواقع، جهودا مضنية انعكست على تحقيق الانضباط والالتزام بالمدارس التي شهدتها الزيارة، وتطبيقا حرفيا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما كان محل ثناء من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وجعل حُسن إدارته في ميزان حسناته.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم إدارة الباجور التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

زيزو

الأهلي يثير الجدل حول ضم زيزو رسميا بصورة.. والصفحة الرسمية تحذف البوست

عامل السيرك المصاب بطنطا

بعد فحص حيوانات سيرك طنطا.. لجنة بالخدمات البيطرية: لا وجود لأمصال السعار

وزير التربية والتعليم

تفاصيل رسمية نهائية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

ترشيحاتنا

اردوغان

أردوغان يتهم المعارضة بعرقلة العدالة في قضية إمام أوغلو

أرشيفية

نتنياهو: عازمون على القضاء على حماس وملتزمون بإعادة جميع الأسرى

أرشيفية

نتنياهو: متفقون مع الإدارة الأميركية على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

بدون أدوية.. 20 طريقة طبيعية لعلاج الإمساك

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

أتربة وتقلبات جوية .. هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية وهذه طرق الوقاية

التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية
التهاب الجيوب الانفية

نشرة المرأة والمنوعات| مايوة مي سليم وإطلالة ياسمين صبري يثيران الجدل.. تحذيرات جوية اليوم وعلاجات طبيعية لأحتقان الحلق

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

أخ ينهي حياة شقيقة

خلص عليه بدل ما يباركله.. أخ ينهي حياة شقيقه قبل فرحه بأيام

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد