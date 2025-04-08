أول بيان رسمي من التعليم بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

أصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا بشأن واقعة وفاةمدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية .

وجاء نص البيان كالتالي :

يتقدم محمد عيد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة صحية ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أن الفقيد كان رمزا ومثالا للالتزام والانضباط وحسن الإدارة.

وحول ما أثير من ملابسات ومعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاج سلوك غير مقبول في التعامل مع الفقيد الراحل الأستاذ أسامة البسيوني خلال زيارة السيد الوزير لمدارس إدارة الباجور التعليمية:

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدارس إدارة الباجور شهدت إشادة الوزير نظرا لما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية في كافة المدارس التي قام بزيارتها ولم تشهد تعقيب الوزير بأي ملاحظات على العملية التعليمية داخل المدارس التي قام بزيارتها.

وفي هذا الإطار، توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اصطحب خلال زيارته لمدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة مدير المدرسة السيد محمد بكر فقط فضلا عن مرافقي السيد الوزير، حيث شهد انضباطا لحضور الطلاب وانتظاما للعملية التعليمية بمختلف الفصول الدراسية بالمدرسة وهو ما أشاد به الوزير، حيث وجه الشكر والتقدير لمدير المدرسة.

متحدث التعليم ينعى الفقيد

ونعى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية الذي توفي أمس بعد زيارة وزير التعليم.

حيث كتب شادي زلطة: رحم الله الأستاذ الفاضل أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية وأسكنه فسيح جناته.

وأضاف قائلا: كنا في زيارة مفاجئة على بعض مدارس الإدارة، ولمسنا على أرض الواقع، جهودا مضنية انعكست على تحقيق الانضباط والالتزام بالمدارس التي شهدتها الزيارة، وتطبيقا حرفيا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما كان محل ثناء من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وجعل حُسن إدارته في ميزان حسناته.