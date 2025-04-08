الحكومة ترسل رسالة طمأنة للشعب بشأن مخزون الأدوية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، إن تبعث رسالة طمانة واضحة للشعب المصري بتوافر مخزون الأدوية ومستحضرات التجميل لمدة كافية.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في احتفالية هيئة الدواء المصرية بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لها في مجال الدواء، أن الدولة تعمل على تعزيز صادراتنا من الأدوية إلى مختلف دول العالم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت إنجازا وطنيا بحصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن تسعي الحكومة الى دعم التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدولي في توطين صناعة الأدوية في مصر.