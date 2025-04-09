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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حزب الوعي: رفض التهجير واجب وطني.. وزيارة ماكرون لفتة مهمة في توقيت حسّاس |فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إن تواجدهم في مدينة العريش دعمًا للقيادة السياسية ورفضًا للتهجير كان واجبًا عليهم، مشيرًا إلى أن هناك دبلوماسية رئاسية تُمارَس لأول مرة بهذا الإحكام والدقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر كانت أمرًا عظيمًا، معقبًا: "حزب الوعي يشارك بكامل تشكيلاته في المحافظات حتى الآن، من القاهرة إلى الجيزة والإسكندرية وغيرها".

وتابع: "لدينا لجان متجهة إلى العريش، وقد أصدرنا بيانًا بشأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكي يشعر الفرنسيون جميعًا بتقدير الشعب المصري الكبير لهذه المساندة من الرئيس الفرنسي".

حزب الوعي العريش مدينة العريش رفض التهجير دبلوماسية رئاسية

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