دون إصابات.. تصادم بين جرار قصب وسيارة دقيق بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا|شاهد

شهد محور الشهيد باسم فكرى جنوب قنا ، وقوع حادث تصادم بين جرار قصب وسيارة نقل محملة بالدقيق، ما تسبب فى تعطل حركة المرور على المحور.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين جرار قصب وسيارة نقل محملة بالدقيق، أعلى محور الشهيد باسم فكرى.

تبين من المعلومات الأولية، أن تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالدقيق مع جرار بمقطورة قصب، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة عملية إزاحة الجرار والسيارة، لإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.