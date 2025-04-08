أخبار قنا.. تشغيل تجريبى لمجمع مواقف نقادة.. ومصرع شابين في حادث تصادم

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها، إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الغوصة، ومصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالقصير، ومشاركة جامعة جنوب الوادى فى ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.

كما قدم محافظ قنا واجب العزاء فى شهيد الواجب محمود عبد الصبور بقرية دنفيق، وشهد بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف نقادة، وناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد، وانتهت أحداث اليوم بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية أمام قرية الجبلاو نتج عنه مصرع شابين.

بينهم طلاب.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

أصيب 9 أشخاص بينهم طلاب في حادث انقلاب سيارة "كبود" بطريق قنا- دشنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الغوصة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تقل عدد من المواطنين، أمام قرية الغوصة التابعة لمركز قنا، ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالقصير

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قفط القصير تجاه قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق قفط القصير، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بمشاركة 66 جامعة.. جنوب الوادى فى ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

ترأس الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد الجامعة المشارك في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتست، وزير التعليم الفرنسي، وبمشاركة ممثلي 66 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

وأفاد رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الملتقى يتضمن مجموعة من الجلسات التي تناقش آفاق التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والفرنسية، وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي، والمنظور المؤسسي لعولمة التعليم العالي والتعاون البحثى.

محافظ قنا يُقدِّم واجب العزاء فى شهيد الواجب محمود عبد الصبور بقرية دنفيق

قدَّم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب محمود عبد الصبور، معاون مباحث مركز طيبة بمحافظة الأقصر، الذي استُشهد أثناء ملاحقته لعناصر إجرامية خارجة عن القانون، وذلك خلال مأمورية أمنية بمحافظة الأقصر.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره.

محافظ قنا يشهد بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف نقادة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، التشغيل التجريبي لمجمع مواقف نقادة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتى تهدف إلى تطوير البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين خدمات النقل الجماعي وتعزيز السيولة المرورية داخل المدن.

وأوضح محافظ قنا، بأن مجمع مواقف نقادة أُقيم على مساحة 18 ألف متر مربع، ويضم غرفة للإدارة، وعددًا من مكاتب الأمن، وكافتيريا، وساحة انتظار، إلى جانب مواقف مخصصة لأتوبيسات القاهرة وميكروباصات الأقصر- قنا، وقد تم تزويد المجمع بكاميرات مراقبة، وشبكة حريق، ومنظومة حماية مدنية، بحجم استثمارات بلغت 11 مليون جنيه.

محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع مجلس أمناء نادي الفتيات الجديد، سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل النادي، بما يسهم في تنويع الأنشطة وإثراء روح المشاركة المجتمعية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز دور المرأة ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأكد محافظ قنا، حرصه لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة التي يستهدفها النادي، مشيرًا إلى أن نادي الفتيات يُعد الأول من نوعه المخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويضم مجموعة من المرافق المتطورة، من بينها حمام سباحة، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية مثل السباحة، الجيم، الأيروبيكس، الزومبا، الباليه، الكاراتيه، الجمباز، وكرة السلة.

مصرع شابين فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية أمام قرية الجبلاو بقنا

لقى شابين مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، نتج عنه مصرع مستقلى الدراجة النارية، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثتين إلى المشرحة، وتبين مصرع كل من: كمال عبدالجبار وأيمن عباس" أبناء عمومة مقيمان بقرية الجبلاو".