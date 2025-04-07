مصرع شابين فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية أمام قرية الجبلاو بقنا

لقى شابين مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، نتج عنه مصرع مستقلى الدراجة النارية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثتين إلى المشرحة، وتبين مصرع كل من: كمال عبدالجبار و أيمن عباس" أبناء عمومة مقيمان بقرية الجبلاو".

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.