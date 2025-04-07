محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع مجلس أمناء نادي الفتيات الجديد، سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل النادي، بما يسهم في تنويع الأنشطة وإثراء روح المشاركة المجتمعية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز دور المرأة ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس أمناء النادي، إلى جانب أعضاء المجلس، وهم النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتورة سلمى القاضي، مقررة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناهد يوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندسة أسماء أحمد، والمهندسة فاطمة محمد حسين، من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد محافظ قنا، حرصه لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة التي يستهدفها النادي، مشيرًا إلى أن نادي الفتيات يُعد الأول من نوعه المخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويضم مجموعة من المرافق المتطورة، من بينها حمام سباحة، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية مثل السباحة، الجيم، الأيروبيكس، الزومبا، الباليه، الكاراتيه، الجمباز، وكرة السلة.

وشدد محافظ قنا ، على أهمية وضع خطة تسويقية لجذب القطاع الخاص لدعم أنشطة النادي، ضمن برامج تأهيلية يقودها مدربون محترفون، بهدف تعزيز فكر التمكين وبناء القدرات منذ مرحلة عمرية مبكرة.

فيما أعرب أعضاء مجلس الأمناء، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا على اهتمامه ودعمه المتواصل لقضايا المرأة، مؤكدين حرصهم على تفعيل جميع الأنشطة التي تخدم الفتيات والسيدات، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ قنا، مجلس الأمناء بإعداد تقرير شهري عن أبرز ما تم إنجازه، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية لأداء النادي وخدماته المقدمة للفتيات والسيدات.