أخبار قنا: اجتماع لتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة.. ومصرع طالب في نهر النيل.. وربة منزل تحاول إنهاء حياتها بمادة سامة

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث المهمة من أبرزها، اجتماع للمحافظ لمناقشة توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، وبحث تعزيز التعاون فى الاقتصاد الأخضر مع وفد إسبانى ووفد الأمم المتحدة، ومحاولة ربة منزل إنهاء حياتها بمادة سامة، ومصرع طالب غرقا في نهر النيل، واجتماع للمحافظ لمتابعة خطة الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع مدينة قنا.

لبيئة آمنة للأطفال.. محافظ قنا يشدّد على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، آليات توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، لا سيما تلك المقامة بالأدوار العليا، وذلك في إطار تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، فى خطوة تعكس حرص الدولة على حماية الأطفال وضمان نشأتهم فى بيئة تعليمية آمنة وصحية.

واستعرض محافظ قنا والحضور، الوضع الراهن للحضانات التي تعمل بدون ترخيص، والبالغ عددها 68 حضانة على مستوى المحافظة، فضلا عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها هذه الحضانات، والسبل الممكنة لتذليل العقبات أمام حصولها على التراخيص القانونية، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة العامة، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

محافظ قنا يبحث تعزيز التعاون فى الاقتصاد الأخضر مع وفد إسبانى

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة المعونة الإسبانية، برئاسة سارة جراسيا، مستشارة شؤون شمال إفريقيا بإدارة التعاون مع آسيا وأفريقيا، وذلك في أعقاب الجولة الميدانية التي أجراها الوفد لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية المنفذة بواسطة مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بالمحافظة.

وأعرب محافظ قنا ، عن تقديره لجهود منظمات المجتمع المدني في دعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرفية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على القيمة الاقتصادية للحرف اليدوية في توفير فرص العمل وتحسين جودة المنتجات المحلية.

ربة منزل تحاول إنهاء حياتها بمادة سامة في قنا

أقدمت ربة منزل بنجع عزوز التابعة لمركز دشنا شمال قنا، على إنهاء حياتها بتناول مادة سامة، عقب مرورها بأزمة نفسية.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وصول ربة منزل مصابة بحالة إعياء شديد إلى مستشفى دشنا المركزى، وبتوقيع الكشف الطبي، تبين من المعلومات الأولية، أن ربة المنزل تناول مادة سامة بقصد إنهاء حياتها، عقب مرورها بأزمة نفسية.

كان عاوز يهرب من الحَرّ.. مصرع طالب غرقا في نهر النيل بقنا

لقي طالب مصرعه غرقًا في نهر النيل، أمام قرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال غرب قنا، أثناء محاولته السباحة في المياه هربًا من حرارة الجو.

وتلقت أجهزة الأمن في قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع طالب غرقًا في مياه نهر النيل بنطاق مركز الوقف، وتبين من المعلومات الأولية أن الطالب هرب من حرارة الجو إلى نهر النيل برفقة آخرين، إلا أنه فشل في السباحة، ما أدى إلى مصرعه غرقًا.

محافظ قنا: خطة شاملة لتحسين المظهر الجمالي والنظافة بالمراكز والمدن

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا مع محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة خطة الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، شدد خلاله على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة أولًا بأول من الشوارع والمناطق السكنية، موجهًا بتسيير ثلاث ورديات نظافة يومية فى فترات صباحية وعصرية ومسائية، لضمان الحفاظ على النظافة العامة على مدار اليوم.

كما وجّه محافظ قنا، بصيانة كشافات الإنارة واستبدال التالف منها، والعمل على إنارة جميع شوارع المدينة بصورة تليق بطابعها الحضاري، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش النيل، ليكون متنفسا راقيا يليق بأهالي المحافظة.