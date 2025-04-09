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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الونش ومصير حسام عبد المجيد في الزمالك

الونش
الونش
محمد سمير

 كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد تفاصيل وجود مفاوضات تجمع النادي الأهلي مع محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، الذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي دخل في مفاوضات قوية جدًا مع محمود حمدي الونش».

وأردف قائلًا: «الونش حتى الآن لم يوقع رسميًا مع الأهلي، ولكن المفاوضات بين الجانبين مستمرة».

وأشار فؤاد إلى أن مسئولي الزمالك مستاؤون مما يحدث من النادي الأهلي من مفاوضات مع عدد من لاعبيه، وأن الزمالك يتجه لتقديم شكوى ضد النادي الأهلي لدى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وحول موقف حسام عبد المجيد، قال فؤاد: «حسام عبد المجيد حتى الآن لم يجدد تعاقده مع الزمالك، وهو يتبقى في تعاقده مع الزمالك موسمين ونصف الموسم».

وأضاف أن اللاعب إذا استمر في مماطتله ورفض تجديد تعاقده مع الزمالك فإن الزمالك سيقوم بعرض اللاعب للبيع على الفور.

الأهلي الونش الزمالك محمود فؤاد حسام عبد المجيد

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