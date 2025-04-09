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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: زيزو تواجد بالسفارة الأمريكية بتنسيق مع مسئولي الأهلي

أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، كواليس مفاوضات الأهلي مع لاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وقال أمير هشام عبر تصريحات تلفزيونية: “زيزو بالفعل تواجد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة الدخول وبتنسيق كامل مع مسئولي النادي الأهلي”.

وتابع: “الأهلي قام بالتنسيق مع السفارة الأمريكية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم استعدادًا لانطلاقة كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “المكالمة اللي حسمت صفقة زيزو كانت بين الكابتن محمود الخطيب ووالد زيزو ومنح الأخير هاتفه لنجله ليرد على الخطيب الذي رحّب بانضمامه للأهلي، وأشاد بموهبته وخلقه واحترافيته وهو الأمر الذي شجع مسئولي الأهلي بالتمسك بالتعاقد معه”.

واختتم: “بعد تلك المكالمة بأيام حدثت جلسة مع الخطيب في فيلته بالشيخ زايد وتم توقيع العقود رسميًا”.

تصريحات زيزو 

من جانب آخر، أكد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الزمالك، أنه لم يوقع لأي نادٍ، مشددًا على احترامه الكامل لنادي الزمالك.

وكتب زيزو عبر "ستوري إنستجرام" على حسابه الرسمي: "الحمد لله، أنا راجل بحترم كل الناس، لكن للأسف عدم ردي على المعلومات المغلوطة، والتزامي الصمت، زاد عن حده. وكل ساعة خبر عن توقيع أو تجديد عقد زيزو، وكل واحد بيغازل الشريحة اللي عايزها من الجمهور".

وتابع: "بكل وضوح، أنا لم أوقع لأي نادٍ سواء داخل أو خارج مصر. اللي حصل على توقيعي يتفضل يعلن إذا كان كلامه صحيح. كمان، اللي عنده دليل على توقيعي لأي نادٍ، برضو يتفضل يطلعه على الملأ. الناس لازم تعرف كويس".

وواصل زيزو: “أنا بقدّر جدًا الكيان الكبير اللي بلعب فيه، ولا يمكن أنكر فضله عليّا.. لكن فيه حاجة مكنتش حابب أتكلم فيها خالص، لأنه للأسف، الأمور في الإعلام كلها ماشية في اتجاه واحد”.

وأكمل: "ليه محدش اتكلم عن حقوقي المشروعة زي أي لاعب في الدنيا؟ ليه محدش قال إن الناس سايباني بقالها شهور ومش عايزين يجددوا عقدي؟ ليه محدش اتكلم عن المستحقات المتأخرة اللي ليّا بقالها كتير ومش لاقي حد؟".

واختتم: “كمان، محدش اتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليّا بعروض مقابلها المالي 10 أضعاف العرض الموجود.. ورغم كل ده، قلت وهفضل أقول: أنا منتظر كلمة النادي، وردّه، لاعتبارات كتير، مش لتجميل الصورة”.

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