حسين الشحات يثير قلق متابعيه بشأن مرض نجله

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي صورة لنجله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأشار الشحات لمرض نجله، وكتب عبر خاصية الاستوري: “الحمد لله يارب أنا راضي اللهم أنت الشافي المعافي.. ألف سلامة عليك يا تيم ياحبيبي”.

الأهلي إلى دور نصف النهائى

وكان قد تأهل الأهلي إلى دور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني بنتيجة 2-0 مجموع المباراتين (الذهاب والإياب)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد شيخا ولد بيديا، في إياب دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسجّل إمام عاشور هدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.