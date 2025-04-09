وفاة والدة طارق العوضي بعد صراع مع المرض

أعلن المحامي طارق العوضي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

وكتب طارق العوضي عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. ماتت أمي".

طارق العوضي يحصل على الماجستير حول دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة

من جانب آخر، كان قد حصل طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشئون التشريعية والدستورية على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عن رسالته التي جاءت بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة " والتي تمت مناقشتها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وجاءت أهمية الرسالة في دراسة الواقع التكنولوجي الذي قفز بالمجتمعات من حولنا نحو الفضاء الإلكتروني، وأحدث الكثير من التطورات والمتغيرات التي طالت المجالات – الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية والقانونية– كافة، وانعكست إيجابًا على تيسير المعاملات اليومية، ورفاهية أفراد تلك المجتمعات.

وأضافت الرسالة أن تلك التكنولوجيا لم تتوقَّف هنا فحسب، بل طُوِّرت تباعًا بالانتقال من التقاضي الإلكتروني إلى التقاضي الذكي من خلال تبني فكرة إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي ومنظومة المحاكم توفيرًا للوقت والجهد والمال، وتحقيقًا للعدالة الناجزة التي تنعكس وبحق على تحقيق الاستقرار القانوني في المعاملات واقتضاء الحقوق.

وتضمنت اللجنة التي ناقشت الرسالة كل من الدكتور إبراهيم عبد الحليم المشرف علي الرسالة والدكتور رضا الشامي، وكيل معهد النقل الدولي واللوجستيات، والدكتور عبدالجليل السعيد، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وشهدت المناقشة حضورا كثيفا من الكتاب والشخصيات العامة المهتمين بالشأن القضائي.