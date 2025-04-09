قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تحذر: الأحد آخر موعد لدخول المعتمرين لمكة.. وغرامات تصل لـ100 ألف ريال للمخالفين
هل ترك سجود التلاوة يُنقص من ثواب القراءة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة
رسميًا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الآن
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9-4-2025 والقنوات الناقلة
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في تحدٍ واضح لـ ترامب .. تايمز: إيران تسلّح ميليشيات العراق بصواريخ باليستية
سلّمتوه للجمهور .. نجم الزمالك السابق يُهاجم مجلس الإدارة بعد أزمة زيزو
دعاء الصباح مكتوب.. يجلب الرزق وييسر الأمور
كولر : الأهلي استحق الفوز على الهلال رغم صعوبة المباراة
اندلاع حريق في دار رعاية مسنين شمال الصين يودي بحياة 20 شخصًا | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة.

القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك.

آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ

يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد.
وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية.

عقوبات رادعة للمخالفين

شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات.
وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع.

صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد

في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية.
وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد.
وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع.

دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية

في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة.
واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين.

الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة

من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات.

صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد

يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري.
ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.

وقف الصيد البحر الأحمر الغردقة الثروة السمكية وزاره الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

الغندور

رد فعل غير متوقع من الغندور علي انتقال زيزو للأهلي

ليلي علوي

ليلى علوي تعتذر لعائلة أحمد شفيق.. فما السبب

زيزو

شرط جزائي 7 ملايين دولار.. إعلامي يفجر مفأجاة بشأن زيزو

حالة الطقس

3 فصول في يوم واحد.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

طارق السيد

طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد

زيزو و شيكابالا

والد زيزو: اللعب للأهلي مش حرام.. ونجلي لن ينتحر واسألوا شيكابالا

ترشيحاتنا

مبابي

الريمونتادا ممكنة.. أول تعليق من مبابي بعد هزيمة ريال مدريد من أرسنال بثلاثية

نجل حسين الشحات

حسين الشحات يثير قلق متابعيه بشأن مرض نجله

الونش

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الونش ومصير حسام عبد المجيد في الزمالك

بالصور

طرق بسيطة وفعّالة لحفظ الليمون لفترات طويلة دون أن يفسد .. تعرّف عليها

طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة
طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة
طرق تساعدك على حفظ الليمون لفترات طويلة

احذرها.. التشنجات الليلية المُتكررة تكشف عن مشكلات صحية خطيرة.. اعرف الأسباب

أسباب الإصابة بالتشنجات الليلية
أسباب الإصابة بالتشنجات الليلية
أسباب الإصابة بالتشنجات الليلية

طريقة جديدة لتحضير المسقعة .. خفيفة واقتصادية وبـ«ملعقة زيت» فقط

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة

خطوات بسيطة للتخلص من دهون الظهر.. نصائح فعّالة ومُجرّبة

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد