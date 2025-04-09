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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة ربة منزل بطلق ناري أثناء دفاعها عن زوجها بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أُصيبت ربة منزل بطلق ناري خاطىء، أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها خلال مشاجرة مع آخرين بقرية تابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة ربة منزل بطلق ناري أمام منزلها بقرية واقعة بنطاق مركز دشنا.

تبين من المعلومات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين زوجها وآخرين بسبب خلافات بينهما، استخدم خلالها الطرف الآخر سلاح ناري وخرجت طاقة نارية بطريق الخطأ وأصابت الزوجة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع المشاجرة وجرى نقل ربة المنزل المصابة إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مشاجرة مركز دشنا ربة منزل طلق ناري خاطىء مرفق اسعاف قنا

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