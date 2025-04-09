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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات براتب 2000 درهم

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن بدء اختبارات العمال المصريين المُرشحين للعمل في شركة مقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الإختبارات حدثت داخل "وحدة توجيه ما قبل المغادرة "،التابعة للوزارة ،بحضور ممثل عن "الشركة الإماراتية" ،وأن هؤلاء المرشحين كانوا قد تقدموا على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام وأنها دليل على مصداقية تلك الفرص بحسب تصريحات وزير العمل محمد جبران 

وكان الوزير جبران أعلن عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة في الامارات براتب شهري يصل إلى 2000 درهم إماراتي، حسب الخبرة، وأن السن من 25 الى 40 سنة .ومن المزايا : توفير الإقامة، والمواصلات والتأمين الصحي، وساعات إضافية، وأن العقد مدته سنتان.

وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج والإدارة العامة للتشغيل.


وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن : عدد 20 فني جبس بورد ، برواتب شهرية، من 1700 إلى 2000 درهم ،والخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و20 فني نجار خشب "موبيليا"،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 20 فني نجار خشب "ديكور "،برواتب من 1700 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 3 إلى 5 سنوات ،و 20 فني حداد لحام "مظلات"، برواتب من 1700 إلى 1900 درهم وخبرة من 3 إلى 5 سنوات، و5 فني كهرباء وتكييف ،برواتب من 1600 إلى 2000 درهم ،وخبرة من 4 إلى 6 سنوات ، و100 عامل في مجال الزراعة والري ،برواتب 1400 درهم وخبرة عام واحد.

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