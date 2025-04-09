رسالة غاضبة من شوبير بشأن وسام أبو علي: نقوله يمشي علشان مش بيسجل

انتقذ الإعلامي أحمد شوبير، الهجوم علي نجم الأهلي وسام أبو علي بعد تراجع مستواه مع الفريق في الفترة الحالية.

وكتب شوبير : ''نقوله يمشي علشان مش بيسجل؟، ما يحدث معه حدث مع ميسي ورونالدو''.

الأهلي إلى دور نصف النهائى



وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني بنتيجة 2-0 مجموع المباراتين (الذهاب والإياب)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد شيخا ولد بيديا، في إياب دور ربع النهائي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسجّل إمام عاشور هدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني.