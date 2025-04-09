قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للناشئين 2008 يواجه تركيا فى ثالث جولاته ببطولة البحر المتوسط
قرار عاجل بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وتوزيع الدرجات
لبنان.. نواف سلام يطالب قوات الاحتلال بالانسحاب الكامل من النقاط الخمس
وزير خارجية السودان يوجه الشكر لمصر على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين
وزير التعليم: نتعاون مع ولاية ساكسونيا الألمانية في دعم وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استمرار فتح ميناء رفح البري لليوم الـ23 على التوالي
مدفعتوش ليه.. شوبير يعنف مسئولي الزمالك ويكشف أسباب أزمة زيزو
وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في حي الشجاعية إلى 22 شهيدا
صحة غزة : قوات الاحتلال تقصف حي الشجاعية بصواريخ ضخمة
مدبولي يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث التعاون المُشترك
الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
متحدث الوزراء: المتحف المصري الكبير جاهز.. وافتتاح أسطوري مرتقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرض والد حمادة هلال لوعكة صحية.. تفاصيل

حمادة هلال
حمادة هلال
أحمد إبراهيم

نشر الفنان حمادة هلال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن عن تعرض والده الى وعكة صحية ولم يكشف عن طبيعتها. 

وقال حمادة هلال : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب اشفي أبويا.

وتلقى حمادة هلال عددا من التعليقات التى تدعو الى والده بالشفاء العاجل. 

حمادة هلال كنت أهلاوي 

من ناحية أخرى قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، فلم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من العمل، لكن شركة إم بي سي طلبت تقديم ٥ أجزاء من العمل، على طريقة ألف ليلة وليلة.

وأضاف حمادة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أنه يعتبر مسلسل المداح هو عمل مسلي وجميل، وهو مسلسل خارج الصندوق، لذلك تمسك به.

وأشار هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو تواجد نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جادالله وشخصية المداح.

وأوضح حمادة هلال أن هناك نجوم أبدوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم؛ سهر الصايغ، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب.

وأكد حمادة هلال انه يعيش في صراعات داخلية مثل اي إنسان، لأن الإنسان خلق في كبد، لكنه راضي بكل شئ ويحمد ويشكر الله دائما.

وقال حمادة هلال، إن والدته هي بركته، فلم يتركها إلا عند دخولها القبر، وكام متعلقا بها، فهو يعتبرها في مقعد صدق، وكانت رفيقته الدائمة، ويتمنى استمرار بركتها عليه دائما، مشيرا أنه منذ صغره كان يحب أن يسير بجوار الحائط، فلا يهتم أو ينشغل بالانتقادات السلبية، فالنجاح هو التركيز في طريقة فقط وعدم الاهتمام بما يدور حوله.

وأشار أنه يعشق صوت المطربة شيرين، وأحمد سعد، ومصطفى حجاج، ويعشق محمد فوزي وعبدالحليم، وعدد كبير من قصائد أم كلثوم، موضحا أنه لا يستطيع الاستماع كثيرا لموسيقى للمهرجانات، كما انه يحب أغاني الراب ووويجز ومروان بابلو ومروان موسى وعفروتو.

واوضح انه يتمنى أن يجتمع في اعمال فنية مع كل الاجيال من الفنانين، ويكون سعيد باستخدام النجوم لأغانيه في اعمالهم.

وأكد حمادة هلال أنه كان هناك شيخ من الأزهر طوال تصوير المداح، فقد كان يخطئ في تلاوة آيات القرآن بسبب التشكيل، وقام بإعادة هذه المشاهد كثيرا.

وتابع أنه كان مشجعا للنادي الأهلي، وآخر جيل كان يتابعه هو جيل أبو تريكة، لكنه حاليا أصبح بعيدا عن تشجيع الكرة، مطالبا الجماهير بعدم الغضب من اللاعبين لأنهم مطالبين بالتزامات حياتية، والكرة احتراف.

وأكد حمادة أنه لم يشعر بالخوف وسط اجواء المداح، لانه دائما يقرأ القرآن، ويشعر بالقوة عند قراءة القرآن، وإذا قابل صابر المداح في الحقيقة، سيقول له أنا سبونج بوب.

حمادة هلال الفنان حمادة هلال مرض والد حمادة هلال أعمال حمادة هلال أفلام حمادة هلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

طارق السيد

طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر

سيد عبد الحفيظ

لا مجال للتراجع.. سيد عبد الحفيظ يُحذّر الأهلي من هذا التصرف بشأن زيزو

أحمد مصطفى زيزو

إعلامي: زيزو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة .. لهذا السبب |تفاصيل

طقس الأربعاء - أرشيفية

طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء

زيزو

والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير

ترشيحاتنا

متشيلوش الشتوي| حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025.. وتحذير من "الأرصاد"

متشيلوش الشتوي| حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025.. وتحذير من "الأرصاد"

ميشيل أحد

رحيل امبراطور السيارات.. تفاصيل اللحظات الاخيرة لرجل الأعمال ميشيل أحد

حمزة علاء

غموض مصير حارس مرمي الأهلي في الموسم المقبل| القصة الكاملة

بالصور

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

تجنبها «علشان متقعش في الفخ».. أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت

أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت

احذرها.. 4 عادات تفعلها يوميا تسبب ضعف الذاكرة ببطء دون أن تشعر

. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة
. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة
. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة

فيديو

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد