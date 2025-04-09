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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لاستعراض الأصناف الجديدة.. البحوث الزراعية ينظم يوم الحقل السنوى للقمح بسدس

محطة بحوث
محطة بحوث
شيماء مجدي

يواصل مركز البحوث الزراعية الدور الارشادي والتدريبي لتوعية  المزارعين وبناءاً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  علاء فاروق وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التواصل مع كبار المزارعين و شركات القطاع الخاص والجامعات المصرية وبإشراف  الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية .


وقام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح و باحثين القمح من مختلف المحطات بالتوجه إلى محطة بحوث سدس لتنفيذ يوم موسع للقمح واستقبلهم  الدكتور  محمد مرعى مدير المحطه وأعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة وفى حضور كبار المزارعين و مندوبين من شركات التقاوى وأساتذة الجامعات المصرية وعدد من الباحثين فى مختلف التخصصات البحثية تم استعراض للبرنامج البحثى بداية من الاصناف الجديدة والسلالات الحديثة المرشحه للتسجيل وبرنامج المعاملات وافضل التوصيات الفنية والاكثارات
وأشاد الجميع بالمستوى المتميز للاصناف الجديدة و البرنامج البحثى الذى يماثل افضل البرامج البحثية على مستوى العالم
والمستوى الاحترافى لباحثين القمح على مستوى الجمهورية.

 
صرح بذلك الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للارشاد والتدريب

البحوث الزراعية يوم الحقل السنوى وزير الزراعة السلالات الحديثة القمح

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