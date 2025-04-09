تعليق صادم من إعلامي على تقدم زيزو بشكوي ضد الزمالك

علق الإعلامي عبد الناصر زيدان علي تصريحات أمير هشام بشأن تقدم اللاعب أجمد سيد مصطفي زيزو بشكوي ضد نادي الزمالك.

وكتب عبد الناصر زيدان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: صديقي أمير هشام فاجئني بهذا الخبر الصادم: زيزو قد يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة بسبب مستحقات متأخره وصلت لـ70 مليون جنيه.

وتابع: أنا كنت مفكر إن حسين لبيب مديون لزيزو بـ50 مليون بس.. شوف الطيبة اللي أنا فيها.. شكراً يا "ميرو" علي هذا الإنفراد ودقة المعلومة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب الإفريقي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في مباراة إياب دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب الإفريقي

وتنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي عبر قناة “beIN Sports 6” المقرر إقامتها، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، التي أقيمت بينهما الاربعاء الماضي، ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة في هذا الملف، حيث أعلن نادي الزمالك استبعاد "زيزو" من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وربطت مصادر مطلعة هذا القرار بتأكد الإدارة من توقيعه للأهلي.

في المقابل، أصدر اللاعب بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نفى فيه توقيعه لأي نادٍ سواء داخل مصر أو خارجها، وأشار إلى أن صمته لفترة طويلة سمح بانتشار الشائعات.

كما طالب إدارة الزمالك بالتواصل معه بشكل مباشر لحسم ملف تجديد عقده.

ورغم نفي اللاعب، فإن تأكيدات المصادر المقربة من إدارة الزمالك تزيد من حدة التوتر بين الطرفين وتضع علامات استفهام كبيرة حول مصير أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدًا من التطورات والإيضاحات حول هذه القضية التي تشغل بال جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الزمالك والأهلي بشكل خاص.