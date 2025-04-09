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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آي صاغة: الذهب يقفز 3% مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومةً بتصاعد التوترات التجارية العالمية، وضعف الدولار الأمريكي، والاضطرابات في سوق سندات الخزانة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4435 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 88 دولارًا، لتسجل مستوى 3070 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5069 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3801 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2957 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35480 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية بالبورصة العالمية، حالة من التذبذب، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2982 دولارًا، وارتفع لمستوى 3020 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2982 دولارًا.

أوضح، إمبابي، ارتفاع سعر الذهب بالبورصة العالمية، مع تزايد الطلب العالمي من قبل المستثمرين للتحوط من اضطربات الأسواق العالمية، مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تزايد قيام حرب تجارية عالمية، لاسيما مع تصريحات الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 104 %.

في حين ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية، بتطبيق 84% إضافية من الرسوم الجمركية على جميع السلع الأمريكية، وستُطبق الرسوم اعتبارًا من 10 أبريل.

الحرب التجارية

أضاف، أن الحرب التجارية زادت من المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وركوده، ودفعت المستثمرين إلى التحوط من المخاطر بالذهب.

أشار، إمبابي، إلى أن تزايد الرهانات على قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض طارئ لأسعار الفائدة في محاولة للعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية، ما يعزز من قوة الذهب في مواجهة الدولار.

أضاف، أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وعدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، سيؤدي إلى استمرار الطلب على الذهب.

البنك المركزي الصيني

في حين أفادت التقارير أن البنك المركزي الصيني أصدر تعليمات للمقرضين الرئيسيين بخفض مشترياتهم من الدولار، وهي خطوة قد تعكس الجهود المبذولة للحد من انخفاض قيمة اليوان، ومع ضعف الدولار وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، يواصل الذهب الاستفادة من مكانته كملاذ آمن وقوة الطلب الدولي.

وارتفع سعر الذهب بأكثر من 400 دولار منذ بداية العام، مسجلاً أعلى مستوى قياسي له عند 3168 دولارا في 3 أبريل، وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أقوى تدفقات ربع سنوية لها في ثلاث سنوات، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس اليوم الأربعاء، بجانب صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي غدًا الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

الأسواق المحلية جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب المستثمرين أسعار الذهب

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