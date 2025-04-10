منها ارتداء أحذية غير مناسبة.. أسباب فقاعات القدم

الفقاعات في القدمين (Blisters on Feet) مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، لكن القليل منهم يعرف كيفية التعامل معها بشكل صحيح، فما هى أسباب ظهور الفقاعات، وكيفية علاجها، وإليك بعض النصائح المهمة للتعامل معها، وأخيرًا معرفة متى يجب زيارة الطبيب.

أولاً فقاعات القدم هي عبارة عن جيوب صغيرة من السوائل، يمكن أن يكون لها أحجام مختلفة.

اسباب فقاعات القدم..

1- الاحتكاك، فقد يسبب الوقوف أو المشي لفترات طويلة الضغط على القدم وبالتالي تتكون الفقاعات.

2-ارتداء أحذية غير مناسبة، قد ينتج عنها الاحتكاك وحدوث تراكم للسوائل أسفل الطبقة العليا من الجلد.

3- التعرض إلى التعرق أو الرطوبة الزائدة يمكن أن يسبب ظهور الفقاعات.

4- الإصابة بحروق الشمس.

5- الإصابة بعدوى بكتيرية أو الالتهابات الفطرية أو الهربس.

6- التعرض لرد فعل تحسسي.

7- الإصابة بقضمة الصقيع أو جدري الماء.

8- التعرض إلى المواد الكيميائية.

أما بالنسبة لعلاج فقاعات القدم ليس بالأمر الصعب حيث أن أحيانا قد يتم علاج الفقاعات من تلقاء نفسها، من خلال تركها حتى تتصلب ويحدث لها اختفاء.

وهناك بعض النصائح التي قد تساعد على علاج الفقاعات منها:

1- غسل اليدين جيدا قبل لمس البثور التي تفجرت.

2- اترك السائل الذي يتم تصريفه يخرج أولا.

3- يتم تغطية البثور بعد التصريف بضمادة تكون مبطنة أو ناعمة.

4- لا يجب أن تفجر أو تفتح الفقاعة أو البثور بنفسك ولا تقم بإزالة الجلد عنها.

5-لا ترتدي الأحذية غير المناسبة لك والتي يمكن أن تزيد الحالة سوءا.

لكن بالرغم أن في الغالب تزول الفقاعات الموجودة في القدم خلال أيام، لكن ليس دائما، في حال كانت البثرة تعيق المشي أو تسبب الألم، أو مصحوبة بأعراض مثل الغثيان أو الحمى سيجب عليك استشارة الطبيب، وقد يقوم الطبيب باستخدام إبرة معقمة من أجل تصريف الفقاعة، وفي حال وجود العدوى قد يصف المضادات الحيوية، أو علاج للحالة المتسببة في الفقاعة.

المصدر DailyMedicalinfo