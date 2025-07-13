بعد 18 سنة .. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس خناقة «ميدو» الشهيرة مع والده |تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبدالباسط عن تصريحات مثيرة أدلى بها كريم حسن شحاتة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال كريم حسن شحاتة: "بعد خناقة ميدو مع والدي في أمم إفريقيا 2006، اتعصبت جدًا، وجمعت أصحابي وطلعنا على فندق اللاعبين علشان أضرب ميدو، لكن حظه الحلو إنه بعد الماتش ما راحش الفندق".

وأكد كريم أن علاقته بميدو قوية رغم الواقعة، قائلًا: "ميدو صاحبي جدًا من زمان، لكن الموقف ده عصّبني فوق ما تتخيلوا".

وجدير بالذكر أن الواقعة الشهيرة بين ميدو وحسن شحاتة أثارت ضجة واسعة آنذاك، بعدما أبدى ميدو اعتراضه الصريح على قرار استبداله في اللقاء الذي انتهى بفوز مصر بهدفين مقابل هدف وتأهلها إلى النهائي، ثم التتويج باللقب. وكان أبرز مشاهد المباراة لحظة احتضان ميدو للمدير الفني حسن شحاتة عقب الفوز، في لقطة تصالحت فيها المشاعر أمام ملايين المشاهدين.